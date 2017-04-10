Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.05 Пятница

В Сумах заиграет музыка

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

20 мая с 12:00 до 23:00 на улицах Сум будет звучать музыка. Приглашенные музыканты по очереди играть на трех локациях: у Альтанки (12:00), памятнику сахару (15:00), автостоянки ТРЦ «Мануфактура» (17:30). «День уличной музыки» проводят с целью популяризации музыки, единение горожан вокруг музыки к всемирному Дню уличной музыки. Этот проект является одним из победителей городского конкурса программ (проектов, мероприятий), для реализации которых в 2017 году будет оказана финансовая поддержка из городского бюджета, — сообщает Муниципальный портал Сумского горсовета.
«Проведение таких фестивалей будет способствовать привлечению людей в Сумы. Я верю, что со временем может быть так, что люди будут приезжать к нам специально для того, чтобы побывать на таком фестивале, и это будет способствовать развитию нашего города», — убежден его идеолог Кирилл Бурлака

План заходів з нагоди святкування Днів Європи в місті Суми
з 20 по 21 травня 2017 року

10:30-14:00 Ярмарок товарів хенд-мейду по вул. Соборній
11:00 Інтерактивна виставка «Відкриваємо Європу разом»
вул. Соборна, навпроти Муніципальної галереї

11:30-12:00 Парад європейських країн
майдан Незалежності-вул. Соборна-сквер ім. Т. Г. Шевченка

11:45 * Краєзнавчий квест «Sumyland»;
* Змагання зі спортивного орієнтування «Європейський азимут»сквер ім. Т. Г.Шевченка

12:00-13:00 Урочисте відкриття «Містечка європейських інновацій» сквер ім. Т. Г.Шевченка

12:00 Показові виступи кадетського корпусу ім. Харитоненка Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба
12:00 Майстер-класи від закладів професійної освіти м. Суми:
- з барильєфу (картини);
- з вінтажу (малюнки на склі);
- з декоративного оздоблення;
- з виготовлення прикрас;
- з експерс-зачісок;
- з фотомайстерності;
- з кулінарії.
Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба

13:00-15:00
* Робота «Містечка європейських інновацій»:
- інновації країн Європи;
- інсталяційні макети-пропозиції інновацій для міста Суми.
* Куточок спікера в форматі «Відкритий мікрофон».
* Робота мовних експрес-курсів (англійська, італійська, португальська, французька, датська, польська, іспанська та турецька)
сквер ім. Т. Г.Шевченка

14:00-14:30 Відкриття фотовиставки:
«У пошуках надії: історії молодих мігрантів» Конгрес-центр СумДУ,
вул. Покровська 9/1

14:30-16:00 Презентація міжнародного документального фільму «Уяви мир», що був знятий групою молодих людей із України, Грузії, Туреччини, Вірменії та Росії. Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1

18:00 Концерт «Музичний дарунок Європі» Сумська обласна філармонія
Протягом дня
День відкритих дверей: експозиція «Революція гідності і АТО: сумський вимір» Сумський обласний краєзнавчий музей

21 травня
09:30-14:00 Інтелектуальна спортивно-розважальна гра «Єврофутквест»
міський парк ім. Кожедуба

Напечатать Письмо автору Просмотров 127 Комментариев 0

читайте также
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Сегодня, 09:20 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 59 Комментариев 0
В Сумах: торг уместен
В Сумах: торг уместен
10.04.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 333 Комментариев 0
На Курской в Сумах фонтанирует канализация (фото) 4 фото
На Курской в Сумах фонтанирует канализация (фото)
10.04.2017, 09:16 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 10.04.2017, 09:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 259 Комментариев 0
Стройка на окраине Сум (фото) 5 фото
Стройка на окраине Сум (фото)
07.04.2017, 14:20 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 14:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 047 Комментариев 0
Сумы: город с изюминкой (видео)
Сумы: город с изюминкой (видео)
14.03.2017, 16:09 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 185 Комментариев 0
На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель
На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель
13.02.2017, 08:19 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 552 Комментариев 1
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется) 5 фото
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется)
27.01.2017, 08:01 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 08:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 783 Комментариев 0
Полумера: в команде сумских перевозчиков заменили игрока
Полумера: в команде сумских перевозчиков заменили игрока
26.01.2017, 15:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.01.2017, 15:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 509 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»
16.05.2017, 17:37
admin adminych admin adminych 16.05.2017, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 151 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 546 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 157 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
последние комментарии
Juli_Muri к материалу
На Сумщине ищут свидетелей наезда на ребенка
Ужасная ситуация. Но разве у водителя не было видеорегистратора? Они сейчас у всех есть. Хотя, учитывая, что водитель не сбежал, ...
Сегодня, 10:00
Juli_Muri к материалу
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
И я) Вот только я стараюсь брать не ультрамодный модели - они как раз очень быстро теряют актуальность, а что-то ...
Сегодня, 09:56
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII