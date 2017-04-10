В Сумах заиграет музыка

20 мая с 12:00 до 23:00 на улицах Сум будет звучать музыка. Приглашенные музыканты по очереди играть на трех локациях: у Альтанки (12:00), памятнику сахару (15:00), автостоянки ТРЦ «Мануфактура» (17:30). «День уличной музыки» проводят с целью популяризации музыки, единение горожан вокруг музыки к всемирному Дню уличной музыки. Этот проект является одним из победителей городского конкурса программ (проектов, мероприятий), для реализации которых в 2017 году будет оказана финансовая поддержка из городского бюджета, — сообщает Муниципальный портал Сумского горсовета.

«Проведение таких фестивалей будет способствовать привлечению людей в Сумы. Я верю, что со временем может быть так, что люди будут приезжать к нам специально для того, чтобы побывать на таком фестивале, и это будет способствовать развитию нашего города», — убежден его идеолог Кирилл Бурлака

План заходів з нагоди святкування Днів Європи в місті Суми

з 20 по 21 травня 2017 року

10:30-14:00 Ярмарок товарів хенд-мейду по вул. Соборній

11:00 Інтерактивна виставка «Відкриваємо Європу разом»

вул. Соборна, навпроти Муніципальної галереї

11:30-12:00 Парад європейських країн

майдан Незалежності-вул. Соборна-сквер ім. Т. Г. Шевченка

11:45 * Краєзнавчий квест «Sumyland»;

* Змагання зі спортивного орієнтування «Європейський азимут»сквер ім. Т. Г.Шевченка

12:00-13:00 Урочисте відкриття «Містечка європейських інновацій» сквер ім. Т. Г.Шевченка

12:00 Показові виступи кадетського корпусу ім. Харитоненка Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба

12:00 Майстер-класи від закладів професійної освіти м. Суми:

- з барильєфу (картини);

- з вінтажу (малюнки на склі);

- з декоративного оздоблення;

- з виготовлення прикрас;

- з експерс-зачісок;

- з фотомайстерності;

- з кулінарії.

Вхід до міського парку ім. І. Кожедуба

13:00-15:00

* Робота «Містечка європейських інновацій»:

- інновації країн Європи;

- інсталяційні макети-пропозиції інновацій для міста Суми.

* Куточок спікера в форматі «Відкритий мікрофон».

* Робота мовних експрес-курсів (англійська, італійська, португальська, французька, датська, польська, іспанська та турецька)

сквер ім. Т. Г.Шевченка

14:00-14:30 Відкриття фотовиставки:

«У пошуках надії: історії молодих мігрантів» Конгрес-центр СумДУ,

вул. Покровська 9/1

14:30-16:00 Презентація міжнародного документального фільму «Уяви мир», що був знятий групою молодих людей із України, Грузії, Туреччини, Вірменії та Росії. Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1

18:00 Концерт «Музичний дарунок Європі» Сумська обласна філармонія

Протягом дня

День відкритих дверей: експозиція «Революція гідності і АТО: сумський вимір» Сумський обласний краєзнавчий музей

21 травня

09:30-14:00 Інтелектуальна спортивно-розважальна гра «Єврофутквест»

міський парк ім. Кожедуба