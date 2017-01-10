В Сумах задержан устроивший перестрелку грабитель

Сегодня около 4 часов утра в Сумах сработала сигнализация на Харьковской, 98. Злоумышленник подорвал банкомат, но ограбить не успел. Неподалеку находился наряд полиции охраны, который мгновенно прибыл на место. Увидев сотрудников полиции, злоумышленник начал стрелять и пытался скрыться. Он ранил 42-летнего сержанта, который получил серьезные намерения в шею. К месту начали подтягиваться другие наряды полиции, им пришлось применить табельное оружие. Они ранили злоумышленника в ногу и задержали. Им оказался 35-летний мужчина, не сумчанин. «Сотрудника полиции охраны с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию областной больницы. Полиция начала ряд уголовных производств», — сообщила руководитель сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира БИГАНОВА.

фото СТС