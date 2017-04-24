Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением ГУ НП в Сумской области задокументирован факт вымогательства начальником отдела Службы автомобильных дорог в Сумской области неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн от предпринимателя за предоставление разрешения на размещение наружной рекламы. Только что в г. Сумы вблизи одного ТРЦ после получения указанной суммы лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, — сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
В Сумах задержали мздоимца
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