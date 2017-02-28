В Сумах задержали мужчину с бензопилой

Бегущий человек-2. Помните суперпопулярный в свое время фильм «Бегущий человек», в котором герой Арнольда Шварценеггера сражался с разными монстрами, среди которых был и человек с пилой, который резал и крушил все вокруг? Наверное, под впечатлением от этого фильма, а также под влиянием некоторых горячительных напитков житель областного центра решил поупражняться с бензопилой. Точкой приложения своих усилий он выбрал один из подъездов дома на улице Харьковской. Запустив свой «инструмент», он попытался вскрыть двери подъезда. К сожалению для него, жители дома не оценили усилия «героя» и, разбуженные и перепуганные дикими звуками в 12 часов ночи, вызвали полицию. Прибывшим на вызов полицейским наш славный земляк так и не смог внятно объяснить, к кому в гости он собрался и почему решил открыть подъезд столь необычным способом.

Патрульные решили, что «душевное волнение» нашего героя вызвано значительным алкогольным опьянением и, не оценив всего креатива ситуации, конфисковали бензопилу и 10- литровую канистру с топливом для этой импровизированной отмычки.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №19