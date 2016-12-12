Не поделив расчищенное от снега место для парковки автомобиля, что на улице Черниговской, между двумя водителями возникла ссора. Во время словесной перепалки один из граждан решил внести весомый аргумент. С нескольких метров он произвел выстрел из пистолета в сторону своего оппонента, который шел до своего гаражного помещения.
К счастью, пуля попала в стекло гаража. Не ожидая такого развития событий, 43-летний потерпевший заперся в своем помещении и вызвал патрульную полицию.
Экипаж патрульных прибыл на место происшествия через 2 минуты.
Полицейские оперативно задержали 56-летнего мужчину, который стоял возле гаража и держал в руках предмет, похожий на травматический пистолет. Он имел признаки алкогольного опьянения. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Задержанного передали следователям, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
В Сумах задержали любителя пострелять
Не поделив расчищенное от снега место для парковки автомобиля, что на улице Черниговской, между двумя водителями возникла ссора. Во время словесной перепалки один из граждан решил внести весомый аргумент. С нескольких метров он произвел выстрел из пистолета в сторону своего оппонента, который шел до своего гаражного помещения.