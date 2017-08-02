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21.09 Четверг

В Сумах за три года хотят обустроить внутридворовые территории

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумская oikumene. Закончилось лето, а это значит, что скоро погода испортится и ремонты «свернутся». Хорошо, если до холодов сделают все запланированное, с тем,чтобы потом продолжить внутренние работы или же с чистой совестью приступить к разработке проектно-сметной документации на объекты следующего года.
Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, в этом году в городском бюджете на ремонт дорог заложили 110 млн грн., половина из которых пошла на капремонт магистральных дорог, остальные — на внутридворовые дороги. Бюджет развития — 180 млн грн., сюда кроме финансирования капремонта трех основных объектов – МЦ «Романтика», стадиона «Авангард» и Театральной площади, вошел 21 млн грн. на закупку жилья дл участников АТО, 16 млн — на укрепление двух школ — 24 и 25 и ДНЗ №11 на Добровольной. «Тендеры прошли на прошлой неделе, будем заключать договоры»,- заявил он.
В этом году был начат капитальный ремонт ул. Роменской. На данный момент выполнено 40% работ: уложен нижний слой асфальта, обустроен технический тротуар, который потом расширят до 1,5 м. Тендер на проведение работ общей стоимостью 40 млн грн. выиграло КП «Дорремстрой». Оно же выполнило работы на ул. Зеленко и СКД. Частные фирмы, которые привлекли к выполнению работ, сделали ремонт дороги по по ул. Римского-Корсакова и Парковой.
Готовится проектно-сметная документация на следующий год. В планах – ремонт ул. Прокофьева, где в этом году сделали текущий ремонт и выставили бордюры, чтобы потом максимально быстро приступить к капремонту.
В этом году сделан ремонт 60 дворов. На некоторых объектах работы до сих пор продолжаются. На прошлой сессии на капремонт дворов добавили 7 млн грн,. что позволило начать ремонты на Роменской, 90, дворов пяти домов по ул. Связистов, Рабочей, 84, забытого в свое время двора по Деревянко, 6, также проведен тендер на обустройство двора по ул. Леваневского, 22, Халтурина и Бельгийской.
Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на следующий год. По словам Виталия Шилова, разработан план ремонта внутридомовых территорий на три года. Список домов, которым посчастливится быть отремонтированными на протяжении 2018-2020 гг., будет размещен на сайте горсовета в середине октября.
«Мэром поставлена задача разработать план на три года: 2018-2020. Это будет приблизительно 80-100 объектов по внутридворовым дорогам. Мы их вывесим на сайт. И каждый сможет посмотреть и узнать, когда в его дворе запланированы работы. В этом году такого не делали, а в 2016 перечень на сайте был», — заявил он.
Виталий Шилов отметил, что на сегодня в Сумах отремонтированы около 400 из 1200 дворов.
Упоминая сумские стройки, сложно не упоминуть главные объекты. На Театральной площади закончены работы на «первом пусковом комплексе». Общая сумма тендера — 13,4 млн грн., на первый комплекс пошло около 6 млн грн. Теперь думают, что делать с фонтанами. Уже приезжали представители «Империи воды» — фирмы, которая занималась фонтаном на Покровской площади, они посмотрели территорию и в ближайшее время предоставят свои рекомендации.
Как сообщил Виталий Шилов, концептуальное решение должно принять городское руководство. «Березы и ивы, которые стоят до театра, надо вырезать. Сделать хороший ландшафтный парк. Чаши фонтана будут либо восстановлены (хотя там восстанавливать нечего), либо же это будет фонтан на зеленой зоне размером 120 на 3м. Будем собираться и принимать решение», — отметил он.
Виталий Шилов не скрывал, что мэр отругал его за то, что лавочки поставлены не в шахматном порядке, а на одной строне. Проблем и здесь Виталий Шилов не видит: сейчас выставлены 30 лавочек, а по проекту их 45, так что еще не раз можно переставить.

Врез
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цитата
«Намерен просить о том, чтобы ежегодно ремонтировать не менее 100 дворов. Учитывая то, что у нас 1200 дворов, уже будем видеть свет в конце туннеля», — Виталий Шилов, начальник городского УКСа

Фото автора
Не узнать. Когда-то на этой площади были очень красивые фонтаны — теперь они разрушены, а вот внутридворовую территорию на ул. Кондратьева не узнать. Ровное покрытие тут же облюбовали машины
Инна Стасова, «Панорама» №38

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