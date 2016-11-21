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В Сумах: за рулем навеселе

Сегодня, 17:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах: за рулем навеселе

5 января,около 17 часов, за нарушение ПДД на улице Ковпака патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2108. Проверяя документы, инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
Во время проверки на алкотестере у мужчины зафиксировали 2,2 промилле, результат, который в 11 раз превышал допустимую норму. Полицейские составили на гражданина админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Патрульная полиция напоминает: санкция части 1 статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год. Каждый имеет возможность повлиять на ситуацию на дороге — не допустите, чтобы ваши близкие или знакомые в состоянии, пусть даже легкого опьянения, садились за руль транспортных средств. Будьте сознательными водителями! Выпили – не садитесь за руль! Безопасность на дороге зависит от каждого из нас!

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