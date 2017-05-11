В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей

Патрульная полиция Сум отчиталась за год работы. 12 мая 2016 года 251 патрульный полицейский Сум принес присягу на верность народу Украины.

За период работы инспекторы проработали почти 79 000 задач. Среднее время реагирования на которые составляет 6 минут 53 секунды.

С 12 мая 2016 по 11 мая 2017 инспекторы составили более 20 000 административных материалов, из них 16 000 в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и более 4000 за нарушение общественного порядка. При этом, составлен 678 админматериалов по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

За отчетный период инспекторы выявили и пресекли почти 900 фактов с признаками уголовного преступления. Самые распространенные из них: незаконный оборот нарковеществ, кража, нанесение телесных повреждений, подделка документов, грабеж и другие.

«В первую очередь, я горжусь своими работниками, ведь каждый день, заступая на службу, они рискуют собственной жизнью. Не единичны факты, когда и сами патрульные спасали человеческие жизни, как это было в детском саду, на крыше многоэтажки или когда инспектор извлек из реки несовершеннолетнего правонарушителя. Уверен, что благодаря нашей ежедневной работе жители и гости областного центра чувствуют себя безопасно на улицах города, ведь именно доверие населения и является основным показателем нашей работы», — отметил на пресс-конференции глава патрульной полиции Сум Андриан Горбачевский, — сообщает пресс-служба ведомства.