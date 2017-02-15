«Это фото должно стать историческим. Уже с завтрашнего дня начинается масштабная реконструкция главной коммунальной арены города-стадиона Аванград.
Полная замена футбольного покрытия, современные легкоатлетические дорожки, реконструкция трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетический манеж и ледовая арена. Новая и современная арена должна быть уже к концу следующего года», — написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО.
В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»
«Это фото должно стать историческим. Уже с завтрашнего дня начинается масштабная реконструкция главной коммунальной арены города-стадиона Аванград.
Напечатать Письмо автору Просмотров 94 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
15.02.2017, 10:29 Новость
Ирина Власова Подписаться 15.02.2017, 10:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 797 Комментариев 0 Поддержали 0
10.02.2017, 14:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 10.02.2017, 14:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 628 Комментариев 1 Поддержали 0
10.02.2017, 12:12 Новость
Панорама Подписаться 10.02.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 463 Комментариев 0 Поддержали 1
10.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 10.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 423 Комментариев 0 Поддержали 1
09.02.2017, 16:20 Новость
Панорама Подписаться 09.02.2017, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 793 Комментариев 0 Поддержали 0
09.02.2017, 11:25 Новость
Панорама Подписаться 09.02.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 866 Комментариев 0 Поддержали 1
09.02.2017, 09:20 Новость
Александр Панченко Подписаться 09.02.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 685 Комментариев 0 Поддержали 1
08.02.2017, 16:35 Новость
Александр Панченко Подписаться 08.02.2017, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 803 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.04.2017, 11:14
admin adminych Подписаться 07.04.2017, 11:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 462 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 13:12
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
03.04.2017, 16:22
admin adminych Подписаться 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 18:47
admin adminych Подписаться 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...08.04.2017, 22:48
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]07.04.2017, 02:18