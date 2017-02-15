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В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»

Сегодня, 17:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»

«Это фото должно стать историческим. Уже с завтрашнего дня начинается масштабная реконструкция главной коммунальной арены города-стадиона Аванград.
Полная замена футбольного покрытия, современные легкоатлетические дорожки, реконструкция трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетический манеж и ледовая арена. Новая и современная арена должна быть уже к концу следующего года», — написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО.

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