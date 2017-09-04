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26.10 Четверг

В Сумах высадили аллею кленов (фото)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сегодня на ул.Прокофьева, сразу за поворотом с ул. Харьковской, высадили 63 саженца клена из питомника СНАУ. Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик сообщил, что цена одного саженца составила от 100 до 200 грн. в зависимости от его размера.
«Место для высадки кленов выбирали вместе со специалистами кафедры садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ, которые подтвердили, что почва по ул. Прокофьева хорошо подойдет именно для саженцев клена. Тем более, что это дерево, так же как и тополь, хорошо абсорбирует вредные вещества», — сказал Владимир Лаврик.

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