В Сумах высадили аллею кленов (фото)

Сегодня на ул.Прокофьева, сразу за поворотом с ул. Харьковской, высадили 63 саженца клена из питомника СНАУ. Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик сообщил, что цена одного саженца составила от 100 до 200 грн. в зависимости от его размера.

«Место для высадки кленов выбирали вместе со специалистами кафедры садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ, которые подтвердили, что почва по ул. Прокофьева хорошо подойдет именно для саженцев клена. Тем более, что это дерево, так же как и тополь, хорошо абсорбирует вредные вещества», — сказал Владимир Лаврик.