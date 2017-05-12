В Сумах выкупили два помещения

Два нежилых помещения общей площадью 486 кв. м получили новых владельцев. Об их приватизации сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Помещение площадью 137,7 кв.м. на проспекте Шевченко, 11 выкупила его арендатор ФЛП Торгачова Н.А. Сумма выкупа составила 282 100 грн. без НДС.

Помещение площадью 348,3 кв.м по ул. Ильинская, 51/1 выкупил арендатор ФЛП Ковтун А.А. за 387 тыс. грн. без НДС.