В Сумах введены два из трех новых маршрутов (видео)

Транспортная схема Сум рассчитана на 44 автобусных маршрута и 341 единицу транспорта. В последний раз схему подкорректировали решением исполкома от 18 октября, добавив три маршрута: №58А (Басы-Тополянская), №64 (Добровольная-Доровольная через центр) и №65 (Героев Крут-Автовокзал).

Со вторника 14 ноября автобусы КП «Электроавтотранс» вышли на маршруты № 58А (Басы — Тополянская) и № 64 (Добровольная — Добровольная).



Согласно решения исполнительного комитета от 10 ноября КП «Электроавтотранс» назначен временным исполнителем перевозок на данных маршрутах, с предприятием заключен соответствующий договор.

По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея ЯКОВЕНКО, на каждом маршруте запланировано по два автомобиля.

Однако в связи с тем, что город пока не получил автобусов большой вместимости, на маршруте № 64 будет работать два автобуса, на № 58А — один. Автобусы же большой вместимости должны прибыть в Сумы до конца ноября, тогда и будет начато движение по маршруту №65.

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