Сколько не писали и не возмущались горожане состоянием речки в самом центре города, называя ее «речкой-вонючкой», находились редиски, которые постоянно «снабжали» ее мусором. С 20 июня в Сумах приступили к очистке р. Сумка.
«КП «Зеленстрой», совместно с Городской спасательно-водолазной службой по заказу департамента инфраструктуры города, начаты работы по очистке русла реки Сумки от мусора, древесины и веток. Всего запланировано достать до 350 куб.м. хлама. На фото результаты первого дня. Продолжение следует…» — написал на своей странице в фейсбуке начальник отдела благоустройства департамента инфраструктуры Роман Рябоконь и выложил фото.
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт)
Сколько не писали и не возмущались горожане состоянием речки в самом центре города, называя ее «речкой-вонючкой», находились редиски, которые постоянно «снабжали» ее мусором. С 20 июня в Сумах приступили к очистке р. Сумка.
Напечатать Письмо автору Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
14.04.2017, 12:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.04.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 648 Комментариев 0 Поддержали 0
14.04.2017, 09:20 Новость
Панорама Подписаться 14.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 661 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 14:18 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 330 Комментариев 0 Поддержали 0
12.04.2017, 16:19 Новость
Панорама Подписаться 12.04.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 163 Комментариев 0 Поддержали 0
12.04.2017, 11:20 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 12.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 299 Комментариев 0 Поддержали 0
11.04.2017, 17:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 11.04.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 377 Комментариев 0 Поддержали 0
11.04.2017, 14:21 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 11.04.2017, 14:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 208 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
15.06.2017, 19:20
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 908 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
15.06.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
14.06.2017, 20:24
admin adminych Подписаться 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0 Поддержали 0
26.05.2017, 18:50
admin adminych Подписаться 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 1 Поддержали 0
последние комментарии
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...19.06.2017, 22:29
19.06.2017, 15:40