В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт)

Сколько не писали и не возмущались горожане состоянием речки в самом центре города, называя ее «речкой-вонючкой», находились редиски, которые постоянно «снабжали» ее мусором. С 20 июня в Сумах приступили к очистке р. Сумка.

«КП «Зеленстрой», совместно с Городской спасательно-водолазной службой по заказу департамента инфраструктуры города, начаты работы по очистке русла реки Сумки от мусора, древесины и веток. Всего запланировано достать до 350 куб.м. хлама. На фото результаты первого дня. Продолжение следует…» — написал на своей странице в фейсбуке начальник отдела благоустройства департамента инфраструктуры Роман Рябоконь и выложил фото.