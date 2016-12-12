В Сумах все-таки приобрели обезьянку (фото)

Нашумевшая история о покупке через систему Prozorro обезьянки за 50 тыс. грн. для Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества сумской молодежи имеет свое продолжение. Животное все таки купили, но не через сайт прозрачных покупок, а через простой зоомагазин. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины:

«Хто там хвилювався за мавпу-капуцина в Сумах? Ну там де оголосили тендер на мавпу та змій із бюджетом 50000 грн і не знайшли продавців? Купили напряму в магазині. Вгадайте за скільки? Рівно 50000 грн, феєричне співпадіння!

П.С. я не стверджую, що тут є коррупція, це далеко не факт. Але очевидно, що жодної мотивації закупівельника щось там економити, якщо він вкладається в бюджет, немає.

П.С.2 висновок із цього простий — зоомагазини, реєструйтесь в Система публічних електронних закупівель ProZorro, у вас є шанс! В системі навіть тигра і буйвола колись хотіли купити!»

Несмотря на все перипетии, обезьянка уже начинает потихоньку обживаться на новом месте. Стоит отметить, что животное приобретенное для пополнения коллекции экзотических животных объекта природно-заповедного фонда – ботанического сада «Юннатівський», что находится на территории внешкольного заведения. Средства на ее приобретение использованных из Фонда охраны окружающей природной среды г. Сумы в рамках Комплексной программы охраны окружающей природной среды г. Суммы на 2016 — 2018 годы, согласно раздела 3 (содержание и развитие объектов природно-заповедного фонда) – информирует управление образования и науки Сумского горсовета.

По словам заместителя директора з учебно-методической работы Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества сумской молодежи, вся покупка вместе с обезьянкой, змеями и ящерицей обошлась в 50 тыс. грн. В будущем планируют закупить попугаев, а также аквариумных рыбок для 10-ти тонного аквариума.