Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.01 Вторник

В Сумах все-таки приобрели обезьянку (фото)

Сегодня, 11:35 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама

Нашумевшая история о покупке через систему Prozorro обезьянки за 50 тыс. грн. для Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества сумской молодежи имеет свое продолжение. Животное все таки купили, но не через сайт прозрачных покупок, а через простой зоомагазин. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины:
«Хто там хвилювався за мавпу-капуцина в Сумах? Ну там де оголосили тендер на мавпу та змій із бюджетом 50000 грн і не знайшли продавців? Купили напряму в магазині. Вгадайте за скільки? Рівно 50000 грн, феєричне співпадіння!
П.С. я не стверджую, що тут є коррупція, це далеко не факт. Але очевидно, що жодної мотивації закупівельника щось там економити, якщо він вкладається в бюджет, немає.
П.С.2 висновок із цього простий — зоомагазини, реєструйтесь в Система публічних електронних закупівель ProZorro, у вас є шанс! В системі навіть тигра і буйвола колись хотіли купити!»

Несмотря на все перипетии, обезьянка уже начинает потихоньку обживаться на новом месте. Стоит отметить, что животное приобретенное для пополнения коллекции экзотических животных объекта природно-заповедного фонда – ботанического сада «Юннатівський», что находится на территории внешкольного заведения. Средства на ее приобретение использованных из Фонда охраны окружающей природной среды г. Сумы в рамках Комплексной программы охраны окружающей природной среды г. Суммы на 2016 — 2018 годы, согласно раздела 3 (содержание и развитие объектов природно-заповедного фонда) – информирует управление образования и науки Сумского горсовета.
По словам заместителя директора з учебно-методической работы Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества сумской молодежи, вся покупка вместе с обезьянкой, змеями и ящерицей обошлась в 50 тыс. грн. В будущем планируют закупить попугаев, а также аквариумных рыбок для 10-ти тонного аквариума.

Напечатать Письмо автору Просмотров 114 Комментариев 0

читайте также
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
Сегодня, 09:44 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 09:44 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 119 Комментариев 0
В Сумах откроют еще одну книжную «точку»
В Сумах откроют еще одну книжную «точку»
12.12.2016, 15:16 Новость
Панорама Панорама 12.12.2016, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 153 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП со смертью
На Сумщине снова ДТП со смертью
12.12.2016, 13:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 534 Комментариев 0
Торговля елками на Сумщине: штрих коды вместо бирок 3 фото
Торговля елками на Сумщине: штрих коды вместо бирок
12.12.2016, 12:11 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 12.12.2016, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 198 Комментариев 0
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
12.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 313 Комментариев 0
На Сумщине продлили карантин
На Сумщине продлили карантин
12.12.2016, 08:17 Новость
Панорама Панорама 12.12.2016, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество Регион: Сумы Просмотров 317 Комментариев 0
Споры и поборы в Сумах 2 фото
Споры и поборы в Сумах
06.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 06.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 504 Комментариев 0
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
10.11.2016, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.11.2016, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Политика, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 296 Комментариев 2
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 332 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 299 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному повышению цен в сумских маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
Сегодня, 10:24
admin admin Сегодня, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там ...
Сегодня, 11:18
Анна Янчук к материалу
Україна надзвичайна: 30 неймовірних фактів про Україну, які ніхто не знав
Бідна людина. Змушує читати себе весь цей "брєд" як він каже, а потім ще й сперечатися в коментаріях.
Сегодня, 10:58
Анна Янчук к материалу
Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)
София уже несколько лет в топе на территории Украины. Кстати, такие имена как Неля, Ляля, Мелания, Володар - совсем не ...
Сегодня, 10:52
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII