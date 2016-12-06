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03.02 Пятница

В Сумах временное затемнение

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах временное затемнение

В пятницу некоторые улицы Сум временно будут обесточены. Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.
3 февраля с 9:00 до 13:00 свет отключат по ул. 2-я Красносельская (д. №№ 38-50, 23-57), ул. 1-я Красносельская(д. №№ № 22-48, 11-33), ул. Юбилейная (д. №№ 112-174,97-129), ул. Низовская;
с 13:00 до 15:00 — по ул. Матросова;
с 8:00 до 15:00 — по ул. Данила Галицкого (д. №№ 65-77), ул. Пушкина (д. №№ 9-25), ул. Садовая (д. №№ 34-42,55-65), ул. Первомайская (д. №№ 28-34), пер. 8 марта (д. №№ 18-24), ул. Конотопская, ул. Лизы Чайкиной;
с 8:00 до 12:00 — по ул. Гетмана Мазепы (д. №№ 1-33, 8-24), ул. Ярослава Мудрого (д. №№ 71-87, №78-92), ул. Успенского (д. №№ 3-27, №2-28)
с 9:00 до 12:00 — по ул. Сиреневая (д. №№ 1-33,10-70).
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

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