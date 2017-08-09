В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп

15 августа возле дома на ул. И.Сирко,43 обнаружен труп неизвестного, который предположительно упал с крыши дома, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

По данным полиции, по состоянию на 14 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 178 человек (в прошлом году на эту же дату – 193).