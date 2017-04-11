В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию

Сумской горсовет с 12:02 удалился на обеденный перерыв, хотя по регламенту он должен был это сделать еще в 11:30. Вопреки угрозам активистов, что депутаты за «плохое поведение», вернее – неправильное голосование «буду здесь сидеть». В зале, судя по трансляции, остались единицы и с той и с другой стороны. Как бы там ни было, но пока все вопросы, которые заставили» горожан и активистов прийти на сессию – выделение земли атошникам и отмена решения о повышении стоимости – приняты так, как и планировала власть. Ни акция перед началом сессии на площади, ни присутствие в зале сотен людей не заставили ее изменить свою позицию.

Для отмены решения исполкома о повышении стоимости проезда в автобусах у Сумского горсовета не хватило голосов. «За» проголосовали лишь 13 депутатов: 7 от «БПП «Солидарность», 4 – «За Украину» и 2 голоса от «Свободы». «Самопомощь» честно предупредила еще перед началом голосования, что фракция в голосовании принимать участие не будет.

И хотя присутствующие горожане, активисты и политики кричали «Ганьба» ничего не изменилось.

«Уважаемые депутаты! Я вас очень настойчиво прошу вернуться к вопросу об отмене решения исполкома. Хватить проявлять политическую импотенцию! Вы видите, что здесь сейчас происходит! Вы думаете, что люди сейчас развернуться и пойдут, опустив голову!? Ошибаетесь! Вы будете сидеть здесь без обеда, но громада требует соблюдения своих прав!…», — призывала сумчанка Анна Горпинич (она, кстати, автор петиции об отмене решения исполкома, набравшей на сегодня 646 голосов при 250 необходимых).

«Давайте я Вас чуть-чуть успокою! Сегодня нет тарифа 4 грн. Решение исполкома не опубликовано и не введено в действие! До тех пор, пока не будет решен вопрос с троллейбусами», — заявил в ответ мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и вскоре объявил перерыв.

Некоторые активисты собираются блокировать сессию, сев на ступеньки перед президиумом. Так что, продолжение следует. Тем более, что и перерыв уже подходит к концу и «стороны» снова встретятся.