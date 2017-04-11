Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.05 Среда

В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию

Сегодня, 12:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию

Сумской горсовет с 12:02 удалился на обеденный перерыв, хотя по регламенту он должен был это сделать еще в 11:30. Вопреки угрозам активистов, что депутаты за «плохое поведение», вернее – неправильное голосование «буду здесь сидеть». В зале, судя по трансляции, остались единицы и с той и с другой стороны. Как бы там ни было, но пока все вопросы, которые заставили» горожан и активистов прийти на сессию – выделение земли атошникам и отмена решения о повышении стоимости – приняты так, как и планировала власть. Ни акция перед началом сессии на площади, ни присутствие в зале сотен людей не заставили ее изменить свою позицию.
Для отмены решения исполкома о повышении стоимости проезда в автобусах у Сумского горсовета не хватило голосов. «За» проголосовали лишь 13 депутатов: 7 от «БПП «Солидарность», 4 – «За Украину» и 2 голоса от «Свободы». «Самопомощь» честно предупредила еще перед началом голосования, что фракция в голосовании принимать участие не будет.
И хотя присутствующие горожане, активисты и политики кричали «Ганьба» ничего не изменилось.
«Уважаемые депутаты! Я вас очень настойчиво прошу вернуться к вопросу об отмене решения исполкома. Хватить проявлять политическую импотенцию! Вы видите, что здесь сейчас происходит! Вы думаете, что люди сейчас развернуться и пойдут, опустив голову!? Ошибаетесь! Вы будете сидеть здесь без обеда, но громада требует соблюдения своих прав!…», — призывала сумчанка Анна Горпинич (она, кстати, автор петиции об отмене решения исполкома, набравшей на сегодня 646 голосов при 250 необходимых).
«Давайте я Вас чуть-чуть успокою! Сегодня нет тарифа 4 грн. Решение исполкома не опубликовано и не введено в действие! До тех пор, пока не будет решен вопрос с троллейбусами», — заявил в ответ мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и вскоре объявил перерыв.
Некоторые активисты собираются блокировать сессию, сев на ступеньки перед президиумом. Так что, продолжение следует. Тем более, что и перерыв уже подходит к концу и «стороны» снова встретятся.

Напечатать Письмо автору Просмотров 154 Комментариев 0

читайте также
Ходить у кинотеатра «Дружба» в Сумах небезопасно
Ходить у кинотеатра «Дружба» в Сумах небезопасно
11.04.2017, 09:20 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 11.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 381 Комментариев 0
В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»
В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»
10.04.2017, 17:00 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 17:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
В Сумах: торг уместен
В Сумах: торг уместен
10.04.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 344 Комментариев 0
На Курской в Сумах фонтанирует канализация (фото) 4 фото
На Курской в Сумах фонтанирует канализация (фото)
10.04.2017, 09:16 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 10.04.2017, 09:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт) 5 фото
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт)
16.02.2017, 11:15 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 16.02.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 884 Комментариев 0
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
16.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 16.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 307 Комментариев 0
«Поцеловались»: ДТП в центре Сум (фото) 3 фото
«Поцеловались»: ДТП в центре Сум (фото)
15.02.2017, 10:29 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.02.2017, 10:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 810 Комментариев 0
В Сумах «поймали» грязнулю (фото) 2 фото
В Сумах «поймали» грязнулю (фото)
14.02.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 892 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 810 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 96 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 576 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 95 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 203 Комментариев 0
последние комментарии
Dima223 к материалу
Популярность натяжных потолков продолжает расти
Не думал Я, что натяжные потолки выглядят настолько красиво. И по цене они гораздо дешевле чем из гипса. Заказывал ...
Вчера, 22:15
Dima223 к материалу
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
Был в нем, покупал потолочные карнизы. Цены кстати дешевле чем в эпицентрах
Вчера, 22:11
proizvoditel к материалу
Очищение крови ― путь к омоложению
Омолодиться можно и нужно с помощью энергии пчелы: http://contragent.kh.ua/index.php/2-uncategorised/123-nastojka-lichinok-voskovoj-moli
28.05.2017, 15:44
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII