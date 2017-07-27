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В Сумах волонтеры посчитают бездомных животных

Вчера, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Здоровье, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах волонтеры посчитают бездомных животных

За два часа два десятка добровольцев могут сделать весомый шаг для гуманного решения проблемы с бездомными собаками в нашем городе. Как сообщает Сумское общество защиты животных они открыли набор волонтеров, готовых обойти город. Для желающих проведут обучающий семинар. Подобные данные в нашем городе будут собираться чуть ли не впервые.

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