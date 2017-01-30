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В Сумах водитель доказывал правоту кулаками

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах водитель доказывал правоту кулаками

16 февраля, около 12 часов, водитель автомобиля Toyota и женщина сидевшая за рулем ЗАЗ-1102 не смогли поделить проезжую часть на улице Парковой. Со слов женщины, мужчина создал аварийную ситуацию, и, заблокировав проезд, вышел из автомобиля и двинулся в ее сторону. В ходе непродолжительной ссоры, 40-летний водитель несколько раз ударил женщину, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая позвонила в полицию. Экипаж патрульных остановил разыскиваемый автомобиль за несколько минут на улице Ахтырской.
Водитель не отрицал причастности к вышеупомянутому событию.
Патрульные доставили его и заявительницу к Сумскому отделению полиции.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УКУ, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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