В Сумах водитель доказывал правоту кулаками

16 февраля, около 12 часов, водитель автомобиля Toyota и женщина сидевшая за рулем ЗАЗ-1102 не смогли поделить проезжую часть на улице Парковой. Со слов женщины, мужчина создал аварийную ситуацию, и, заблокировав проезд, вышел из автомобиля и двинулся в ее сторону. В ходе непродолжительной ссоры, 40-летний водитель несколько раз ударил женщину, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая позвонила в полицию. Экипаж патрульных остановил разыскиваемый автомобиль за несколько минут на улице Ахтырской.

Водитель не отрицал причастности к вышеупомянутому событию.

Патрульные доставили его и заявительницу к Сумскому отделению полиции.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УКУ, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.