В Cумах в январе-феврале предприятиями автомобильного транспорта перевезено (отправлено) 39,9 тыс.т грузов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выполненный ими грузооборот увеличился на 22,5% и составил 21,2 млн ткм, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
В Сумах увеличился грузооборот
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