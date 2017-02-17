В Сумах увеличился грузооборот

В Cумах в январе-феврале предприятиями автомобильного транспорта перевезено (отправлено) 39,9 тыс.т грузов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выполненный ими грузооборот увеличился на 22,5% и составил 21,2 млн ткм, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.