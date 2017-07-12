В Сумах установят 60 камер видеонаблюдения

В местах большого скопления людей в Сумах начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. На реализацию программы «Безопасный город» в этом году выделено 2,7 млн грн. Работы поручено согласовывать с силовиками.

Секретарь городского совета Андрей БАРАНОВ сообщил, что сейчас готовятся изменения в городскую программу «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы» и частично — в программу «Безопасный город».

После этого будут объявлены тендеры и будут закуплены 20 базовых узлов, около 60 камер видеонаблюдения и сервис. Сейчас уже удалось сформировать локальную сеть.

На следующий год, сообщил Андрей Баранов, понадобится не менее 10 млн грн. для того, чтобы построить ситуационные комнаты, Центр обработки данных. Также по городу будут устанавливать автоматизированные и с большим оптическим зумом камеры, фермы для считывания номеров.

Все работы будут выполнять коммунальные предприятия «Инфосервис» и «Горсвет».