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В Сумах усилят контроль за благоустройством

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах усилят контроль за благоустройством

Сотрудники инспекции по благоустройству и специально подготовленные экипажи полиции охраны будут выявлять нарушителей и составлять на них административные протоколы. Работа начнется с центральной части города.
В ходе рейдов и проверок у нарушителей правил торговли будет изымать товар, составлять соответствующие акты, передавать изъятое на хранение, а затем направлять соответствующие материалы в суды, которые будут принимать решение, конфисковывать ли товар у нарушителя, или нет.
«Работы здесь хоть отбавляй. Это и нарушение правил благоустройства – ст. 152 КУоАП, и нарушение правил содержания собак и кошек – ст. 154 КУоАП, и нарушение правил торговли на рынках – ст. 159 КУоАП, торговля с рук в неустановленных местах – ст.160 КУоАП. А еще нарушения, связанные с курением, употреблением спиртных напитков в общественных местах, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения, несоблюдение законодательных и других нормативных актов относительно защиты населения от вредного влияния шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах и других общественных местах», — считает заместитель начальника управления «Инспекции по благоустройству города Сумы» Николай ЯКОВЕНКО.
Заместитель начальника управления полиции охраны ГУНП Евгений Крымов сообщил, что экипажи полиции прошли соответствующее обучение и инструктажи, и уже подготовлены к работе, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
26 октября 2016 года было принято решение Сумского горсовета № 1267 об утверждении программы контроля над соблюдением благоустройства города Сумы на 2017-2019 годы. Заключен договор с управлением полиции охраны на выполнение обязанностей по контролю над соблюдением правил благоустройства.

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