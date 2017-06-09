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В Сумах ущерб более 5 млн грн

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах ущерб более 5 млн грн

Следственным управлением ГУНП Сумской области 10 августа текущего года завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту взрыва газовоздушной смеси в квартире на ул. Металлургов.
Уголовное производство вместе с ходатайством о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, утвержденным прокуратурой области, переданы для рассмотрения по существу в Ковпаковский райсуд.
Напомним, 3 января около 20:40 житель одной из сумских многоэтажек на улице Металлургов, повредив газоснабжающее оборудования, подорвал собственную квартиру. В результате погибла 64-летняя пенсионерка и были разрушены и существенно повреждены другие квартиры.
Досудебным следствием собрано достаточно доказательств вины подозреваемого. Проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая, взрыво-техническая, взрыво-технологическая и тому подобное. Признаны потерпевшими 37 человек, ущерб от действий «подрывника» составил 5 418 440 грн.
Сейчас подозреваемый находится в лечебном учреждении в условиях, исключающих его опасное поведение. За совершенное им деяние Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, поэтому дальнейшую судьбу человека определит суд, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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