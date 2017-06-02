В Сумах уменьшили стоимость проезда для младших школьников

Исполком на заседании 15 августа решил уменьшить стоимость проезда школьников 1-4 классов на 50% в общественном транспорте. Теперь в троллейбусах они должны платить за проезд 1 грн., в автобусах – 1,5 грн. Решение вступае в силу с 1 сентября и действует круглый год, а не только в учебный период.

Напомним, 26 июля горсовет принял решение «О Порядке предоставления льготного проезда в городском электротранспорте и на автобусных маршрутах общего пользования детям 1-4 классов, которые учаться в общеобразовательных ученых заведених Сум, и компенсацией затрат на предоставление таких льгот».

А сегодня исполком внес изменения в решение №105 от 14.03.2017 года «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляет КП «Электроавтотранс».