В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто

И свою работу сделали, и коллегам помогли. Недавно на одной из центральных улиц города полицейские «познакомились» с оштрафованным на 10,2 тыс. грн. водителем и отправили на штрафплощадку автомобиль, находящийся в розыске исполнительной службой.

5 февраля около 23 часов на улице Петропавловской за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Mazda rx-8. За рулем находился 25-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.

Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что в конце 2016 решением суда на гражданина наложили штраф в размере 10200 гривен и лишили права управления транспортными средствами на 1 год, а транспортное средство, на котором он ехал, находится в розыске исполнительной службой.

Полицейские вынесли руководителю постановление по части 3 статьи 126 (управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и вызвали сотрудников ГИС, которые эвакуировали автомобиль на штраф-площадку.