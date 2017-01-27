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09.02 Четверг

В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто

Сегодня, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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И свою работу сделали, и коллегам помогли. Недавно на одной из центральных улиц города полицейские «познакомились» с оштрафованным на 10,2 тыс. грн. водителем и отправили на штрафплощадку автомобиль, находящийся в розыске исполнительной службой.
5 февраля около 23 часов на улице Петропавловской за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Mazda rx-8. За рулем находился 25-летний мужчина, который не имел водительского удостоверения.
Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что в конце 2016 решением суда на гражданина наложили штраф в размере 10200 гривен и лишили права управления транспортными средствами на 1 год, а транспортное средство, на котором он ехал, находится в розыске исполнительной службой.
Полицейские вынесли руководителю постановление по части 3 статьи 126 (управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и вызвали сотрудников ГИС, которые эвакуировали автомобиль на штраф-площадку.

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