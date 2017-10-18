Недавно ночная смена сумских патрульных началась с помощи гражданам, которые останавливали их, размахивая руками у края проезжей части на улице Героев Крут. Остановившись, экипаж патрульных увидел, что у граждан пылает легковушка.
Патрульные взяли свой огнетушитель и сразу начали тушить огонь, который из-под капота успел переместиться в салон.
К счастью, когда огнетушитель инспекторов заканчивался, а огонь, хоть и не значительный, продолжал гореть, к патрульному подошел неравнодушен водитель, который также остановился помочь, и дал свой огнетушитель. После этого пожар в автомобиле AUDI A6 удалось полностью нейтрализовали, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
В Сумах тушили авто (фото)
Недавно ночная смена сумских патрульных началась с помощи гражданам, которые останавливали их, размахивая руками у края проезжей части на улице Героев Крут. Остановившись, экипаж патрульных увидел, что у граждан пылает легковушка.
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