В Сумах: торг уместен

Вот только сюрпризом для нового собственника может стать целевое назначение земельного участка

Утром 14 марта на сайте объявлений появилось вот такое: «Продается дом (недострой) в центре города на берегу реки Псел общей площадью 1755 м кв. и другие хоз. постройки: дом, гараж, сарай и др. общей площадью 500 м кв. Площадь земельного участка 0,5952 га в собственности. Состояние: требует ремонта. Продажа от собственника. Реальному покупателю — торг!».

На фотографиях сумчане узнали так называемый «Дом Щербаня» на Псельской,2.

Это здание с драматической новой историей – в нем располагалась гостиница для высших чинов КПУ (в народе – обкомовская). В марте 1999-го горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом предприятия «Гостиница «Сумы »(ул. Псельская, 2, площадь Независимости, 1) без права перепрофилирования, отчуждения и передачи другому пользователю. А летом 2000 года – в собственность комплекс остаточной стоимостью 4,31 млн грн. В ноябре 2000 г. управление имуществом Сумского облсовета за 123,33 тыс. грн. продало комплекс на ул. Псельская, 2 (кирпичный отель площадью 584,7 кв м, жилой дом площадью 114,6 м2, кирпичный гараж площадью 312,9 м2, кирпичный сарай, туалет, ограждение, а также беседки для отдыха на берегу реки) фирме «Агроконтракт», которая перепродала его ООО «Межрегиональный центр фондовых технологий» в июне 2001-го. Эти фирмы связывали со всесильным в те времена Владимиром ЩЕРБАНЕМ.

Горсовет пытался оспорить это решение в 2013 г., но не смог.

Новый собственник в нарушение охранных документов начал его реконструкцию, самовольно надстроив второй этаж. В 2014 г. охрана объекта была снята, после чего он превратился в пристанище для бомжей и наркоманов.

О чем не упоминается в этом объявлении, так это о том, что собственникам так и не удалось изменить целевое назначение земельного участка – с «размещение административно-бытовых помещений» на целевое назначение — «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений». После дачи разрешения на разработку проекта собственник пообещал отреставрировать фасад здания на Соборной, 44. Но этого не произошло. Вопрос о смене целевого назначения сняли на доработку и больше к нему не возвращались. Во всяком случае, публично.

врез

Геннадий МИНАЕВ на посту градоначальника в 2012 г. предлагал экс-губернатору Владимиру ЩЕРБАНЮ обмен: звание почетного гражданина г. Сумы на здание по Псельской, 2 под Дворец бракосочетаний.

Под фото

Дом с историей. Изначально дом по ул Псельской, 2 был построен в середине позапрошлого века как одноэтажная частная в усадьба в популярном тогда эклектическом стиле. Одно время принадлежал городскому главе Сум Ивану Богдановичу, позднее — купцу Андрею Косикову, одному из компаньонов Ивана Харитоненко

Ирина Власова, «Панорама» №14