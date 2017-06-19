В Сумах тепловики и водоканал хотят увеличить тарифы

Открытые слушания по поводу тарифов на отопление и горячую воду 11 августа в Сумах ожидаемо обернулись противостоянием тепловиков и горожан. Политики и активисты пригрозили их сорвать и обещание выполнили. Еще они угрожали вынести тепловиков из зала на руках и блокировать ТЭЦ, но пока ограничились лишь разбрасыванием документов со стола. После партийные активисты установили в людных местах щиты, на которых все желающие могут оставить свои пожелания местной власти и коммунальщикам. Обещают, что пожелания горожан станут кирпичиками общегородской Стены Правды на пл. Независимости.

11 августа в назначенное для открытых слушаний время в зале гостиницы было людно, и, хотя организаторы на этот раз арендовали зал побольше, в нем не смогли поместиться все желающие. Они тут же потребовали зал покомфортнее. «Требую сотрудников «Сумытеплоэнерго» — не жителей Сум, а других регионов — выйти из зала… Вы сами себе тарифы согласуете?! Если вы и дальше будете действовать в таком духе, просто сорвем это мероприятие… Никаких правовых оснований для поднятия тарифов нет. Сегодняшний тариф надо уменьшать, надо уменьшать затраты и потери в сетях. Жители Сум не желают больше оплачивать вашу бесхозяйственность», — заявил депутат Сумского областного совета, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозйства, строительства, архитектуры и чрезвычайных ситуаций Николай ВОЙТЕНКО.

Накал страстей в зале был нешуточный. В итоге пришедшие добились, что слушания перенесли на 11.00 9 сентября и они пройдут в малом сессионном зале облсовета (синий зал), который рассчитан на 400 мест.

Но в понедельник 14 августа из объявления на сайте компании все узнали, что открытое обсуждение тарифов «Сумытеплоэнерго» пройдет 26 августа в 12:00 на Харьковской,35.

Новые тарифы

«Существующие тарифы рассчитаны на базе 2012 г. На протяжении пяти лет поменялись составляющие – энергоресурсы, зарплата, налоги, аренда. В связи с этим и было принято решение анонсировать пересмотр конечного тарифа на тепло и горячую воду. Ориентировочно рост составит 18% для потребителей, проживающих в домах со счетчиками», — прокомменировал инициативу директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН.

В среднем стоимость услуг для населения, по расчетам тепловиков, должна вырасти на 20%. В домах со счетчиками потребители будут платить за 1 Гкал 1398 грн. вместо 1180 грн.; в домах без приборов учета – 39,22 грн. за 1 кв. м вместо нынешних 32,68 грн. Стоимость услуги за горячее водоснабжение может вырасти с 69,63 грн до 85,54 грн.

По процедуре, утвержденной недавно регулятором, резолюция открытых слушаний направляется в НКРЭКП, там готовится проект решения, который также проходит процесс обсуждения, и только после этого принимается решение.

На очереди водоканал

Аналогичная процедура предусмотрена и для коммунальных предприятий, которые ежегодно должны согласовывать свои тарифы.

КП «Горводоканал» 23 августа в 15:00 в актовом зале на четвертом этаже офиса предприятия по Белопольскому шоссе,9 также проведет открытое обсуждение тарифов предприятия и его инвестиционной программы на 2018 год.

КП «Горводоканал» корректирует тарифы на водоснабжение и водоотведение, поскольку действующие тарифы не соответствуют фактической себестоимости. Произошел рост стоимости горюче-смазочных материалов, газа, электроэнергии, уменьшились объемы реализации, повысился уровень прожиточного минимума.

Предложения по проектам тарифов на 2018 год (с НДС):

на централизованное водоснажение тариф предлагают увеличить на 5,6%, с 7,512 до 7,93 грн./м3; на централизованное водоотведение – на 11,5%, с 5,976 до 6,67 грн./м3; на холодное водоснабжение (с использованием внутридомовых систем) – на 2,9%, с 7,968 до 8,20 грн./м3; на водоотведение – на 12,1%, с 6,336 до 7,11 грн./м3.

Врез

Новые тарифы КП «Горводоканал» в текущем году вступили в действие с 15 апреля 2017 г.

Цитата

«Нацкомиссии обязывает КП подавать расчеты тарифов с учетом изменения цен на основные материально-технические ресурсы», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория ЖУРАВЛЕВА.

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Страсти кипят. Так в Сумах выступили против тарифов тепловиков

Ирина Власова, «Панорама» №34