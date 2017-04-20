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В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят

Сегодня, 10:01 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы
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В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят

С 1 октября 2017 года ООО «Сумытеплоэнерго» планирует повысить тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления, и горячего водоснабжения. Тепловики увеличат ныне действующий тариф на 20%. Так 1 Гкал будет стоит 1447,75 грн. против 1180,93, или же 1 кв. м — 49,66 грн. против весенних 32,68 грн.
Согласно с требованиями НКРЕКП, 13июля было запланировано проведения общественных слушаний относительно учета общественных интересов, и учета предложений общественности при рассмотрении обоснования, согласования и утверждения повышения тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления, и горячего водоснабжения. Но, 6 июля, на сайте предприятия появилась информация об отмене слушаний, якобы по техническим причинам.
В связи с этим в Сумском пресс-клубе состоялся брифинг с участием экспертов жилищной сферы: членом общественной экспертной комиссии при Сумском городском совете по вопросам экономики и бюджета Андреем Фролковым, и ОО «Жилищный эксперт» Валерием Романенко. В ходе мероприятия, эксперты отметили, что в обосновании повышения тарифов, представленном на сайте ООО «Сумытеплоэнерго», нет ни единой цифры, а также экономического просчета, чем именно вызвана эта процедура. Также они заявили о том, что горсовет должен контролировать процесс повышения тарифов, и всячески пытаются этого добиться.

Марина Пильтяй

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