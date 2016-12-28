В Сумах сын побил мать бутылкой из-под пива

9 февраля около 12 часов патрульные получили сообщение о нанесении телесных повреждений на улице Харьковской.

Прибыв на место происшествия, к патрульным обратилась 68-летняя женщина, которая имела телесные повреждения. Она пояснила, что ее сын постоянно употребляет спиртные напитки, а сегодня между ними возникла ссора, в ходе которой он бросил ей в лицо бутылку из-под пива.

В результате его действий мать получила телесные повреждения.

Полицейские доставили 43-летнего мужчину до Сумского отделения полиции. Сейчас продолжается проверка, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.