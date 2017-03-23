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В Сумах судят живодера

Сегодня, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах судят живодера

В Сумах продолжается судебное разбирательство в деле о жестоком обращении с собакой. 17 мая состоялось подготовительное заседание, в ходе которого прокуратура настаивала на том, что поскольку у собаки не было владельца, то нет никаких оснований для признания постороннего лица потерпевшей стороной. Тем более, что это никоим образом не повлияет на степень наказания обвиняемого. 18 мая суд согласился с доводами прокуратуры.
Прокуратура будет настаивать на максимальной мере наказания для сумчанина, который зарезал животное, а это — арест на срок до шести месяцев, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Следующее заседание состоится 6 июня.
Напомним, 1 марта возле рынка «Мира» сумчанин в присутствии посторонних лиц, не реагируя на их замечания, нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное скончалось в ветеринарной клинике через несколько часов. Ему было вручено извещение о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

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