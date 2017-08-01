Во вторник 19 сентября в Хозяйственном суде Сумской области состоялись два заседания по искам местной прокуратуры к Управлению капстроительства горсовета о признании недействительными результатов двух закупок: работ по реконструкции МЦ «Романтика» и Театральной площади.
Как гласит сообщение планово-бюджетной общественной экспертной комиссии при Сумском горсовете, в удовлетворении иска по «Романтик» суд отказал, до иска по Театральной площади не дошли: заседание перенесено на 4 октября из-за неявки представителя застройщика.
В Сумах суд рассмотрит реконструкцию Театральной площади в октябре
Во вторник 19 сентября в Хозяйственном суде Сумской области состоялись два заседания по искам местной прокуратуры к Управлению капстроительства горсовета о признании недействительными результатов двух закупок: работ по реконструкции МЦ «Романтика» и Театральной площади.
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