В Сумах суд рассмотрит реконструкцию Театральной площади в октябре

Во вторник 19 сентября в Хозяйственном суде Сумской области состоялись два заседания по искам местной прокуратуры к Управлению капстроительства горсовета о признании недействительными результатов двух закупок: работ по реконструкции МЦ «Романтика» и Театральной площади.

Как гласит сообщение планово-бюджетной общественной экспертной комиссии при Сумском горсовете, в удовлетворении иска по «Романтик» суд отказал, до иска по Театральной площади не дошли: заседание перенесено на 4 октября из-за неявки представителя застройщика.