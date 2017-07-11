В Сумах суд поддержал украинский язык в школах (видео)

Сторонники русскоязычного обучения судились с украиноязычными. Заречный районный суд города Сумы слушал дело об отмене решения городского совета о преподавании базовых дисциплин в учебных заведениях среднего звена исключительно на украинском. Отстаивают на праве преподавания на русском родители 30-й школы, Александровской гимназии и 18-й школы.

Об этом сообщает UA:Суми.

Суд не поддержал позицию истцов, то есть оставил решение городского совета о украиноязычное обучение в силе. Это решение суда скорее всего буду обжаловать.

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