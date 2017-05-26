В Сумах строят стадион (фото)

Этот земельный участок несколько лет находился в центре внимания общественности. Так называемое футбольное поле завода «Электрон» по ул. Якира находилось под угрозой застройки. Одна из строительных компаний планировала «разделить» его под коттеджный городок. Но вмешательство фемиды, активистов и власти не позволило этого сделать.

«Строим стадион на Люблинской со спортивными и детскими площадками», — написал на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр Лысенко и выложил фото.