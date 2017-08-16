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21.09 Четверг

В Сумах столкнулись три ГАЗели

Сегодня, 16:40 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Сегодня горожане были напуганы сиренами скорых, которые «летели» по вызову. Говорили о том, что на въезде в Сумы случилось смертельное ДТП и поэтому понадобилось 7 скорых.
Мы попытались выяснить, что происходит. Нам сообщили, что представители полиции и врачи скорой помощи сейчас работают на ул. Белопольский путь, где столкнулись три ГАЗели. По предварительным данным, грузовая ГАЗель «легла» на бок, в столкновении участвовали еще городская маршрутка и «межгородская» маршрутка. «Трупов нет, один человек пострадал, еще двоих осматривают медики. Подробности позже», — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Фото со страницы Александр Тесленко

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