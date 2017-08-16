В Сумах столкнулись три ГАЗели

Сегодня горожане были напуганы сиренами скорых, которые «летели» по вызову. Говорили о том, что на въезде в Сумы случилось смертельное ДТП и поэтому понадобилось 7 скорых.

Мы попытались выяснить, что происходит. Нам сообщили, что представители полиции и врачи скорой помощи сейчас работают на ул. Белопольский путь, где столкнулись три ГАЗели. По предварительным данным, грузовая ГАЗель «легла» на бок, в столкновении участвовали еще городская маршрутка и «межгородская» маршрутка. «Трупов нет, один человек пострадал, еще двоих осматривают медики. Подробности позже», — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Фото со страницы Александр Тесленко