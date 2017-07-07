В Сумах соседи сожгли балкон

Пожар случился 25 июля в 5-этажном жилом доме на ул. Троицкой.

Как сообщает Управление ГСУ по чрезвычайным ситуациям в Сумской области в 15:17 поступило сообщение о пожаре на балконе в службу спасения “101”.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники отряда технической службы. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены личные вещи и балконная рама на пятом этаже многоквартирного дома. Существовала угроза распространения огня на жилые комнаты. В 15:27 пожар ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении режущих работ соседями.