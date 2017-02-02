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В Сумах солнечные дети отпраздновали свой день (фото)

Вчера, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Воспитанники Сумского областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов уже традиционно 21 марта отмечают международный день детей с синдромом Дауна.
Эта хромосомная аномалия отличает таких малышей от своих сверстников. Такие дети отстают в развитии познавательных процессов, мелкой моторики и речи, но самое главное их отличие — это искренность, счастье и доброта. Малыши самых разных возрастов собрались в актовом зале родного для них центра, где они находятся на дневном стационаре или только посещают некоторые занятия или процедуры. Сегодня Центр опекает и работает с 50 детишками. В своей работе его специалисты применяют последние методики разработки, что позволяет ускорить обучение разговорной речи таких детей.
Благодаря поддержке меценатов детишек порадовали выступления аниматоров огромной панды и команды миньонов, сами малыши тоже подготовили очень интересные и яркие номера.
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