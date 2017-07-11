в Сумах собаки и люди учатся сосуществовать

Собаки, которые живут рядом с нами, иногда ведут себя странно, непредсказуемо и опасно

О том, что собака друг человека, знают все давно и прочно. Но буквально на прошлой неделе к нам обратились два совершенно независимых друг от друга читателя с весьма серьезными жалобами на поведение этих друзей в городских условиях. Считается, что собаки адаптируются в самой разной обстановке, но, как видим из рассказов людей, вполне доброжелательных ко всему живому, порой звери пытаются адаптировать условия, да и самих двуногих доброжелателей, к своему пониманию порядка, справедливости и даже добра.

Рассказывает Алексей: «По служебной необходимости попал на ул. Тополянскую. А там собачка — «р-р-тяфф» и — в атаку, как торпеда. Укусила. Ранка небольшая, но страшно — вдруг бешенство. На работе сказали, что, по статистике, на Сумщине от бешенства в год погибает один человек и в этом году уже дело было. Решил никуда не обращаться, но если взбешусь — всю Тополю перекусаю. Не взбесился пока».

У Натальи все было сложнее. Вот что рассказала молодая женщина: «Купили дачу на Барановке и стали ездить туда на велосипедах. Там по дороге два крутых особняка, а вокруг целое поселение собак, которые вроде бы ничьи, но охранники особняков их подкармливают. Ездили с мужем — он их криком разгонял, они его как-то уважали. А в начале мая поехала одна. Погнались за велосипедом, окружили, один сзади подкрался и за ногу — кусь! Рана глубокая, я завизжала, не помню, как вырвалась с велосипедом, только потом упала и сильно ушибла другую ногу — ни идти, ни ехать! Обратились в травмпункт, пришлось сделать серию уколов. Я четыре сделала, а потом поехали посмотреть на эту собаку, которая укусила. Нам охранники ее не показали, но сказали, что чувствует себя зверь прекрасно. Чего о себе сказать не могу. Его, пса этого, кстати, звать Цемент. Запомнилось! Но главное, до сих пор не то что на велике ездить, ходить нормально не могу. Все лето — псу под хвост». В травмпункте ЦГБ пересказанным нами историям не удивились — бывает и не такое. Врач -рабиолог Александр КОЗЫРЬ сказал, что в травмпункт при укусе животным обращаться нужно обязательно, чтобы не рисковать. Рану обработают, перевяжкт и назначат курс уколов в лечебном учреждении по месту жительства. Пренебрегать нельзя. Дело в том, что инкубационный период при заражении бешенством длится до месяца, но когда у человека явно проявляются симптомы заболевания, то может быть уже поздно. Есть возможность проследить за укусившим животным одну-две недели — лучше это сделать. Если у животного нет признаков бешенства, значит, укус с этой точки зрения не опасен. Но часто людей кусают животные дикие, которых невозможно проконтролировать. Вот, например, отдыхают люди в парке или в лесу, встречают ежика или белочку. Дети норовят погладить, да и расслабленные природой взрослые не отстают, а симпатичное животное может быть заражено. Так что не надо с незнакомыми зверями фамильярничать!

Впрочем, вернемся к городским собакам. Представители Сумского общества защиты животных ответили нам по телефону, что они отвечают только за собак, которые находятся в их приюте. «А те, что на улицах бегают, — так есть коммунальные службы!» — отрывисто произнесли в трубку. Коммунальные служба действительно есть, как мы узнали, только сейчас она в стадии самого становления. Совсем недавно, 1 июня, у КП «Центр ухода за животными» появился директор — Владимир РУДЕНКО. (Интервью с ним мы публиковали в №27 нашей газеты). А по существу вопроса о поведении уличных собаки и контроля за ними Владимир Семенович сказал, что предприятие по сути дела еще только готовится начать работать, решается вопрос с землей для питомника, но он лично выезжает по жалобам сумчан, чтобы изучить «собачьи проблемы», которые возникают по всему городу, особенно теперь — на окраинах. Из разговора с ним мы поняли, что положение не столь уж безнадежно — собак можно и нужно отлавливать и стерилизовать, чтобы сократить их численность, вакцинировать. Усыплять или, прямо скажем, убивать собак, по его мнению, тоже иногда придется, но необходимость этого должны определять ветеринар и кинолог — должности, которые по штату предусмотрены, но фактически таких специалистов пока нет. Волонтеры из общества защиты животных решительно против таких мер, но иногда случаеся, что сосуществование агрессивной собаки с людьми невозможно. Собака может быть другом, но главными в городе должны оставаться люди.

Врез

«Что вы скажете о гуманном обращении с животными, если собака порвет лично вас или, не дай боже, вашего ребенка?» — хочется спросить сентиментальных защитников их прав и свобод

Фото из архива

Друг, говоришь? А ты уверен, что наша дружба взаимна?! Что-то запах мне твой не нравится, и лицо, и штаны тоже!

Алексей Сикорский, «Панорама» №29