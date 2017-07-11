Панорама / сумы / новости / события / комментарии
17.07 Понедельник

в Сумах собаки и люди учатся сосуществовать

Сегодня, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости Регион: Сумы
Панорама Панорама
в Сумах собаки и люди учатся сосуществовать

Собаки, которые живут рядом с нами, иногда ведут себя странно, непредсказуемо и опасно

О том, что собака друг человека, знают все давно и прочно. Но буквально на прошлой неделе к нам обратились два совершенно независимых друг от друга читателя с весьма серьезными жалобами на поведение этих друзей в городских условиях. Считается, что собаки адаптируются в самой разной обстановке, но, как видим из рассказов людей, вполне доброжелательных ко всему живому, порой звери пытаются адаптировать условия, да и самих двуногих доброжелателей, к своему пониманию порядка, справедливости и даже добра.
Рассказывает Алексей: «По служебной необходимости попал на ул. Тополянскую. А там собачка — «р-р-тяфф» и — в атаку, как торпеда. Укусила. Ранка небольшая, но страшно — вдруг бешенство. На работе сказали, что, по статистике, на Сумщине от бешенства в год погибает один человек и в этом году уже дело было. Решил никуда не обращаться, но если взбешусь — всю Тополю перекусаю. Не взбесился пока».
У Натальи все было сложнее. Вот что рассказала молодая женщина: «Купили дачу на Барановке и стали ездить туда на велосипедах. Там по дороге два крутых особняка, а вокруг целое поселение собак, которые вроде бы ничьи, но охранники особняков их подкармливают. Ездили с мужем — он их криком разгонял, они его как-то уважали. А в начале мая поехала одна. Погнались за велосипедом, окружили, один сзади подкрался и за ногу — кусь! Рана глубокая, я завизжала, не помню, как вырвалась с велосипедом, только потом упала и сильно ушибла другую ногу — ни идти, ни ехать! Обратились в травмпункт, пришлось сделать серию уколов. Я четыре сделала, а потом поехали посмотреть на эту собаку, которая укусила. Нам охранники ее не показали, но сказали, что чувствует себя зверь прекрасно. Чего о себе сказать не могу. Его, пса этого, кстати, звать Цемент. Запомнилось! Но главное, до сих пор не то что на велике ездить, ходить нормально не могу. Все лето — псу под хвост». В травмпункте ЦГБ пересказанным нами историям не удивились — бывает и не такое. Врач -рабиолог Александр КОЗЫРЬ сказал, что в травмпункт при укусе животным обращаться нужно обязательно, чтобы не рисковать. Рану обработают, перевяжкт и назначат курс уколов в лечебном учреждении по месту жительства. Пренебрегать нельзя. Дело в том, что инкубационный период при заражении бешенством длится до месяца, но когда у человека явно проявляются симптомы заболевания, то может быть уже поздно. Есть возможность проследить за укусившим животным одну-две недели — лучше это сделать. Если у животного нет признаков бешенства, значит, укус с этой точки зрения не опасен. Но часто людей кусают животные дикие, которых невозможно проконтролировать. Вот, например, отдыхают люди в парке или в лесу, встречают ежика или белочку. Дети норовят погладить, да и расслабленные природой взрослые не отстают, а симпатичное животное может быть заражено. Так что не надо с незнакомыми зверями фамильярничать!
Впрочем, вернемся к городским собакам. Представители Сумского общества защиты животных ответили нам по телефону, что они отвечают только за собак, которые находятся в их приюте. «А те, что на улицах бегают, — так есть коммунальные службы!» — отрывисто произнесли в трубку. Коммунальные служба действительно есть, как мы узнали, только сейчас она в стадии самого становления. Совсем недавно, 1 июня, у КП «Центр ухода за животными» появился директор — Владимир РУДЕНКО. (Интервью с ним мы публиковали в №27 нашей газеты). А по существу вопроса о поведении уличных собаки и контроля за ними Владимир Семенович сказал, что предприятие по сути дела еще только готовится начать работать, решается вопрос с землей для питомника, но он лично выезжает по жалобам сумчан, чтобы изучить «собачьи проблемы», которые возникают по всему городу, особенно теперь — на окраинах. Из разговора с ним мы поняли, что положение не столь уж безнадежно — собак можно и нужно отлавливать и стерилизовать, чтобы сократить их численность, вакцинировать. Усыплять или, прямо скажем, убивать собак, по его мнению, тоже иногда придется, но необходимость этого должны определять ветеринар и кинолог — должности, которые по штату предусмотрены, но фактически таких специалистов пока нет. Волонтеры из общества защиты животных решительно против таких мер, но иногда случаеся, что сосуществование агрессивной собаки с людьми невозможно. Собака может быть другом, но главными в городе должны оставаться люди.
Врез
«Что вы скажете о гуманном обращении с животными, если собака порвет лично вас или, не дай боже, вашего ребенка?» — хочется спросить сентиментальных защитников их прав и свобод
Фото из архива
Друг, говоришь? А ты уверен, что наша дружба взаимна?! Что-то запах мне твой не нравится, и лицо, и штаны тоже!

Алексей Сикорский, «Панорама» №29

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
Сегодня, 08:02 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 155 Комментариев 0
Без безработицы: Перемены в стиле работы службы занятости неизбежны
Без безработицы: Перемены в стиле работы службы занятости неизбежны
11.07.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 11.07.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрика: Городские новости Регион: Сумы Просмотров 60 Комментариев 0
Самые экологически благополучные зоны отдыха в черте Сум
Самые экологически благополучные зоны отдыха в черте Сум
11.07.2017, 08:05 Новость
Панорама Панорама 11.07.2017, 08:05 Категория: Новость Рубрики: Городские новости, Жизнь, Проблема, Путешествия Регион: Сумы Просмотров 333 Комментариев 0
В Сумах ветераны АТО принесли шины к облгосадминистрации (фото) 4 фото
В Сумах ветераны АТО принесли шины к облгосадминистрации (фото)
15.03.2017, 20:07 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.03.2017, 20:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 391 Комментариев 0
В Сумах оперативно заседает горсовет
В Сумах оперативно заседает горсовет
15.03.2017, 16:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.03.2017, 16:30 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 253 Комментариев 0
На Сумщине можно узнать баланс по расчетам на газ
На Сумщине можно узнать баланс по расчетам на газ
15.03.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 144 Комментариев 0
«Евродвор» в Сумах (фотофакт) 3 фото
«Евродвор» в Сумах (фотофакт)
15.03.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 15.03.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 456 Комментариев 0
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
01.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Архив номеров, Город, Городские новости, Жизнь, ЖКХ, Экономика Регион: Сумы Просмотров 508 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 204 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 163 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу патрульной полиции в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенности печати баннеров для наружной и внутренней рекламы
Сегодня, 13:13
admin adminych admin adminych Сегодня, 13:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
12.07.2017, 12:53
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
Вы так её оправдываете, будто сами и есть Лариса Владимировна) Каким бы они ни была педагогом, а не может быть такая ...
14.07.2017, 10:20
комета галлея к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
а Вы расскажите известные Вам факты
14.07.2017, 02:17
Сергей Федоров к материалу
Последствия визита президента в Сумы (видео)
Уголовники Янукович, Кучма тоже ленточки перерезали, а как были ДЕРЬМОМ так и остались. Этот потрошитель на них равняется, с ними ...
13.07.2017, 22:57
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII