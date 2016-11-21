В Сумах снова темная пятница

28 апреля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Кооперативной, ул. Василия Чаговца и в с. Н.Пищане.

Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.