28 апреля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Кооперативной, ул. Василия Чаговца и в с. Н.Пищане.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
В Сумах снова темная пятница
28 апреля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Кооперативной, ул. Василия Чаговца и в с. Н.Пищане.
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