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28.04 Пятница

В Сумах снова темная пятница

Сегодня, 07:19 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах снова темная пятница

28 апреля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Кооперативной, ул. Василия Чаговца и в с. Н.Пищане.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

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