В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Рабочая, 20 прекращено водоснабжение домов по ул. Луговой, пр. Н.Братусь, ул. С.Разина, частично ул. Рабочей. По завершении аварийно-ремонтных работ подача холодной воды будет возобновлена, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
В Сумах снова отключили воду
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