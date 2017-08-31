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В Сумах снова отключили воду

Вчера, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах снова отключили воду

В связи с аварийно-ремонтными работами по ул. Рабочая, 20 прекращено водоснабжение домов по ул. Луговой, пр. Н.Братусь, ул. С.Разина, частично ул. Рабочей. По завершении аварийно-ремонтных работ подача холодной воды будет возобновлена, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

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