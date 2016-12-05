В Сумах: смена руководства

На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель

С понедельника 13 февраля руководить ООО «Сумытеплоэнерго» будет Дмитрий ВАСЮНИН — первый заместитель, который до этого исполнял обязанности директора ООО «Евро-реконструкция» — руководил Дарницкой ТЭЦ. «Это мое решение. Оно согласовано с решением акционеров и решением города. Это не связано ни с какими противоречиями, ни с личным мнением — оно связано с определенными жизненными обстоятельствами», — прокомментировал свое увольнение журналистам UA Суми Александр РЫБАЛКО.

На этой неделе Дмитрий Васюнин будет защищать перед депутатской комиссией подкорректированную инвестпрограмму.

Напомним, что после увольнения генерального директора Леонида Пляцука и до вступления в должность Александр Рыбалко в июне 2016 г. именно Дмитрий Васюнин два месяца исполнял обязанности директора ООО «Сумытеплоэнерго».

Саша Белая, «Панорама» №8