Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.03 Понедельник

В Сумах скоро появится новое производство (фото)

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

На пр. Курский АО «Технология» строит новое производство. В проект вложены миллионы евро инвестиций.
«Сегодня с Владимир Войтенко осмотрели новый цех, который ориентировочно будет закончен в июле этого года и начнет работать на полную мощность. Скажу честно — я поражен! Считаю, что таким предприятиям надо давать «зеленый свет» и всячески помогать», — написал 10 марта на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и выложил фото.
Напомним, в январе 2016 года акционеры компании «ГУАЛА ПАК» (Италия) и АО «Технология» приняли решение о строительстве в Сумах нового завода по производству упаковки для детского питания с полным циклом производства.

Напечатать Письмо автору Просмотров 631 Комментариев 1

читайте также
ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото) 2 фото
ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото)
20.01.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 215 Комментариев 0
Жить в Сумах дорого
Жить в Сумах дорого
18.01.2017, 17:31 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 17:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 254 Комментариев 0
Грядут отключения: когда и где в Сумах
Грядут отключения: когда и где в Сумах
18.01.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 183 Комментариев 0
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
16.01.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 211 Комментариев 0
Без паники! Иди и плати
Без паники! Иди и плати
13.01.2017, 21:00 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 21:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 281 Комментариев 0
Пожар в спортклубе потушили в 18:00 (фото,видео) 11 фото
Пожар в спортклубе потушили в 18:00 (фото,видео)
12.01.2017, 20:27 Новость
Панорама Панорама 12.01.2017, 20:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 645 Комментариев 0
До спального микрорайона Сум «доехали» троллейбусы (расписание) 4 фото
До спального микрорайона Сум «доехали» троллейбусы (расписание)
12.01.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 12.01.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 549 Комментариев 0
Подстанцию «Сумы» ждет реконструкция
Подстанцию «Сумы» ждет реконструкция
12.01.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 12.01.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 189 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 14:28

    Это вам, Александр Лысенко, не бюджет пилить. А как кто-то что-то построил — так сразу пиариться. бежите.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Від борця до поп-ікони: у Києві митці та літературознавці дискутували про постать Шевченка
10.03.2017, 14:38
admin admin 10.03.2017, 14:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 394 Комментариев 0
Опросы

Улучшилась ли ситуация в городе с общественным транспортом за последние 3 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Аккумулятор для смартфона: выбираем правильно
10.03.2017, 10:37
admin admin 10.03.2017, 10:37 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Продвижение сайта заказывайте в компании topseo.ua
09.03.2017, 18:24
admin admin 09.03.2017, 18:24 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Компания Буки поможет вам быстро выучить польский язык
07.03.2017, 12:20
admin admin 07.03.2017, 12:20 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
За кожаной мужской курткой отправляемся на Roksan.ua
06.03.2017, 14:17
admin admin 06.03.2017, 14:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах скоро появится новое производство (фото)
Это вам, Александр Лысенко, не бюджет пилить. А как кто-то что-то построил - так сразу пиариться. бежите.
Сегодня, 14:28
ukrop к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Сегодня пользуетесь онлайн кредитами- завтра бомж. Выбирайте будущее.
11.03.2017, 17:16
Дмитрий9890 к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Уже давно пользуюсь услугами онлайн-кредитов, а выбрать наиболее выгодное предложение мне помогает замечательный сервис https://sravnizajm.com.ua Сервис очень полезен, ведь он помогает ...
11.03.2017, 13:45
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII