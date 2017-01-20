В Сумах скоро появится новое производство (фото)

На пр. Курский АО «Технология» строит новое производство. В проект вложены миллионы евро инвестиций.

«Сегодня с Владимир Войтенко осмотрели новый цех, который ориентировочно будет закончен в июле этого года и начнет работать на полную мощность. Скажу честно — я поражен! Считаю, что таким предприятиям надо давать «зеленый свет» и всячески помогать», — написал 10 марта на своей странице в фейсбуке мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и выложил фото.

Напомним, в январе 2016 года акционеры компании «ГУАЛА ПАК» (Италия) и АО «Технология» приняли решение о строительстве в Сумах нового завода по производству упаковки для детского питания с полным циклом производства.