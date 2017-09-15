В центре Сум активисты решили создать мурал на патриотическую тематику. Рзрешения не взяли, ограничились устной договоренностью. Кроме всего прочего многие усмотрели в проекте рисунка скрытую рекламу и усомнились в его необходимости.
«Участковым офицером полиции был составлен админпротокол на гражданина, который представился организатором этого мероприятия по статье 152 кодекса Украины об администртивни нарушения — это нарушения госстандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов. Такой вид правонарушения влечет наложение штрафа от 20-80 минимальных необлагаемых доходов граждан», — отметил старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Володимир Биденко.
Подробности в сюжете UA Суми.
В Сумах скандал из-за видного места (видео)
В центре Сум активисты решили создать мурал на патриотическую тематику. Рзрешения не взяли, ограничились устной договоренностью. Кроме всего прочего многие усмотрели в проекте рисунка скрытую рекламу и усомнились в его необходимости.
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