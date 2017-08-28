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02.10 Понедельник

В Сумах сезон «подкорректировал» стенопись (фотофакт)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Стену строения на улице Герасима Кондратьева, 96 напротив кладбища теперь украшает не только мурал девушки. Вернее, часть фасадной картины закрыта пенопластом, потому что жильцы утепляются.
Авторы мурала местные художники Егор Авдеенко и Роман Линник с пониманием отнеслись к ситуации и пообещали на следующий год обыграть этот нюанс.
«Чтобы снять все вопросы! Дом утепляется. Неприятно и все мы люди! Первое, что сделали жители этого дома, — ринулись искать разрешения на утепление, обойдя все инстанции и обзвонив всех, кто имел отношение к созданию мурала! Страшного ничего не произошло, художники согласились на реставрацию рисунка, войдя в положение жителей. Все согласовано и не стоит раздувать из мухи слона)», — написала в фейсбуке координатор проекта «Сумские муралы» ОФ «Сумы» Наталья Завгородняя и выложила фото.
Мурал на стене двухэтажного дома появился год назад. Его нарисовали в рамках проекта «Сумские муралы», реализованного в сотрудничестве Общественного фонда «Сумы» и Центра досуга молодежи.

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