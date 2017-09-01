В Сумах сегодня высадят сакуры

После того, как в пятницу 20 октября в Сумах сорвалась анонсированная мэром высадка сакур в детском парке «Сказка», градоначальник решил не отказываться от своих планов. Он поручил подчиненным и те нашли 20 сакур для высадки. Это произойдет сегодня в обеденный перерыв. «Одна сакура стоит – 1300 грн. 20 сакур стоят, четырехметровые. И мы их сегодн высадим», — сообщил мэр Сум Александр Лысенко на аппаратном совещании. Судя по его словам, саженцы куплены замами и директора КП, решившими сделать городу подарок.