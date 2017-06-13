В Сумах сегодня обсудят тарифы

КП «Горводоканал» 23 августа в 15:00 в актовом зале на четвертом этаже офиса предприятия по Белопольскому шоссе,9 проведет открытое обсуждение тарифов предприятия и его инвестиционной программы на 2018 год.

КП «Горводоканал» корректирует тарифы на водоснабжение и водоотведение, поскольку действующие тарифы не соответствуют фактической себестоимости.