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В Сумах сегодня обсудят тарифы

Сегодня, 13:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах сегодня обсудят тарифы

КП «Горводоканал» 23 августа в 15:00 в актовом зале на четвертом этаже офиса предприятия по Белопольскому шоссе,9 проведет открытое обсуждение тарифов предприятия и его инвестиционной программы на 2018 год.
КП «Горводоканал» корректирует тарифы на водоснабжение и водоотведение, поскольку действующие тарифы не соответствуют фактической себестоимости.

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