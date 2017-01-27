В Сумах сбили женщину

Сегодня в районе дома №36 на Героев Крут сбили женщину. По утверждению очевидцев, случилось это около пешеходного перехода. В дежурную часть горотдела полиции сообщили о произошедшем и туда выехала группа. Подробности пообещали сообщить позже

Как сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, в 11:15 водитель грузовика остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская двух женщин. Одна из женщин вышла вперед и в этот момент левее от грузовика выехал ВАЗ и совершил на нее наезд. Свидетели вызвали скорую, которая и увезла пострадавшую.