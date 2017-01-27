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07.03 Вторник

В Сумах сбили женщину

Сегодня, 11:59 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах сбили женщину

Сегодня  в районе дома №36 на Героев Крут сбили женщину. По утверждению очевидцев, случилось это около пешеходного перехода. В дежурную часть горотдела полиции сообщили о произошедшем и туда выехала группа. Подробности пообещали сообщить позже
Как сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, в 11:15 водитель грузовика остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская двух женщин. Одна из женщин вышла вперед и в этот момент левее от грузовика выехал ВАЗ и совершил на нее наезд. Свидетели вызвали скорую, которая и увезла пострадавшую.

 

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