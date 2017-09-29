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В Сумах сбили ребенка

Сегодня, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах сбили ребенка

5 октября в 12:55 на ул. Кондратьева в Сумах 51-летний сумчанин за рулем Renault Master совершил наезд на пешехода. В результате 10-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой ступни госпитализирован в детскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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