В Сумах сбили ребенка

5 октября в 12:55 на ул. Кондратьева в Сумах 51-летний сумчанин за рулем Renault Master совершил наезд на пешехода. В результате 10-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой ступни госпитализирован в детскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.