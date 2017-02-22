12 апреля на ул. Барановской в Сумах 33-летняя местная жительница за рулем автомобиля Geely совершила наезд на 69-летнюю пенсионерку. Пострадавшая доставлена в Сумскую областную больницу с переломом шейки правового бедра. В рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает причину и обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах сбили пенсионерку
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