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13.04 Четверг

В Сумах сбили пенсионерку

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах сбили пенсионерку

12 апреля на ул. Барановской в Сумах 33-летняя местная жительница за рулем автомобиля Geely совершила наезд на 69-летнюю пенсионерку. Пострадавшая доставлена в Сумскую областную больницу с переломом шейки правового бедра. В рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает причину и обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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