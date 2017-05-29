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В Сумах рожают и умирают меньше

Вчера, 17:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах рожают и умирают меньше

На территории, подчиненной Сумскому горсовету, проживает 267,2 тыс. человек: из них городских жителей — 98,9%, сельских — 1,1%. Таковы данные Главного управления статистики в Сумской области по состоянию на 1 июля.
В январе-июне здесь родилось 1133 ребенка, что на 78 младенцев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество умерших в этот период — 1681 человек, что на 65 человек меньше, чем в соответствующем периоде 2016 г. Естественное сокращение населения составило 548 человек.
Общая численность населения Сумской области составила 1098,7 тыс. человек. 24,3% из них проживает в Сумах.

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